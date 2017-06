Homenagem ao Seu Gaspar, o último Soldado da Borracha da fronteira

Alexandre Lima

Logo quando iniciei com o jornal O Alto Acre, já prestes a deixar de ser impresso semanal para ingressar no mundo digital, fiz uma entrevista com duas pessoas que tiveram um papel importante para a história de nosso Município.

Seu Gaspar e Zé Neto, pessoas já bastante conhecidas pelo fato de virem para a fronteira do Acre, onde iriam começar uma nova vida, após se alistarem como ‘Soldados da Borracha’, como eram conhecidos, e teriam que tirar leite da seringueira para ajudar na 2ª Guerra Mundial.

Infelizmente, José da Cruz Neto, o Zé Neto como era conhecido e virou comerciante, nos deixou no mês de outubro de 2016 aos 93 anos. Na madrugada desta sexta-feira, dia 2, as 3h15 da madrugada, recebemos a triste notícia da partida de Seu Gaspar.

Nascido em janeiro de 1925, Seu Gaspar nos deixa aos 92 anos. Casou-se, teve cinco filhos, 17 netos, 26 bisnetos e seis tataranetos. Foi informado que seu velório ocorre em sua residência, na cidade de Brasiléia.

Segundo contam, Seu Gaspar foi a primeira pessoa que chegou na cidade de Assis Brasil com um carro, uma pick-up Jeep Rural, além de muitas histórias que podem ser contadas em datas futuras.

O jornal oaltoacre.com, juntamente com amigos e demais moradores de Brasiléia que o conhecia, vem se solidarizar com os familiares de Seu Gaspar, neste momento de perca e dor. Com a certeza que este Soldado da Borracha cumpriu seu papel como homem, pai, avô, bisavô e tataravô, e ao Brasil.

Comentários