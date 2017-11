Homens são achados mortos em zona rural de Rio Branco e caseiro é principal suspeito

Uma das vítimas foi degolada. Polícia suspeita que caseiro tenha matado homens para roubar R$ 2.500.

Dois homens foram encontrados mortos no início da tarde desta segunda-feira (13) no Ramal Colibri, estrada do Quixadá, zona Rural de Rio Branco.

A suspeita é de que o duplo homicídio tenha sido latrocínio, já que cerca de R$ 2,5 mil foram roubados na casa onde os rapazes moravam. Segundo a Polícia Militar do Acre (PM-AC), responsável pela ocorrência, uma das vítimas foi degolada.

O tenente Dário de Almeida, do 2° Batalhão da PM-AC, conta que o caseiro da propriedade é o principal suspeito de cometer o crime. Ele fala ainda que o primeiro corpo foi encontrado na casa da propriedade onde o duplo homicídio aconteceu.

Já a segunda vítima foi encontrada no roçado do terreno que pertencia aos homens. A hipótese é de que as mortes tenha ocorrido na última quinta-feira (9).

“Esses dois homens contrataram esse indivíduo e ele era trabalhador deles. Ele soube que as vítimas tinham recebido uma quantia em dinheiro. Informações dão conta de que o rapaz é viciado em entorpecentes. Depois do assassinato, o dinheiro foi subtraído. Pelas marcas dos golpes nos corpos, provavelmente eles foram mortos com um facão. O primeiro homem estava degolado”, reforça o tenente.