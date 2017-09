Homens são presos com fuzil AK47 na capital do Acre

Após um acompanhamento a um veículo com dois homens suspeitos no bairro Tancredo Neves, Policiais do Quinto Batalhão de Polícia Militar, apreenderam três armas de fogo entre elas um fuzil que possivelmente seriam usadas para crimes de assalto e homicídios na cidade.

Os policiais estavam em patrulhamento quando perceberam a dupla em atitude suspeita e decidiram realizar uma abordagem. O condutor do veículo não teria obedecido a ordem de parada dos policiais e saiu em fuga, obrigando os militares a realizarem um acompanhamento.

Quando chegaram na Rua Meire Alves da Silva, os suspeitos perderam o controle do carro vindo a colidir na cerca de uma residência. Os homens foram interceptados e durante a revista veicular foi encontrado um fuzil modelo AK47, calibre 762 e outras duas armas de fogo também foram apreendidas em uma residência apontada pelos criminosos.

Um dos criminosos, já havia sido preso na semana passada no bairro Esperança com uma submetralhadora e foi liberado durante audiência de custódia. Diante do flagrante de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, a dupla foi encaminhada a Delegacia de Flagrantes (Defla), para os devidos procedimentos cabíveis a prisão.

