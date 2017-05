IBGE tem processo seletivo aberto com vagas para Epitaciolândia

As inscrições podem ser feitas no site da Fundação Getúlio Vargas até o dia 23 de maio. Os cargos são para trabalhar no Censo Agropecuário.

Para Epitaciolândia, esse processo seletivo destina-se à contratação temporária de Agentes Censitários Municipal (ACM), Agente Censitários Supervisores (ACS) e Recenseadores.

O número de vagas, retribuição mensal, escolaridade exigida e valor da inscrição constam na tabela abaixo:

A jornada de trabalho dos Agentes Censitários Municipais e dos Agentes Censitários Supervisores será de 40 horas semanais. Além das remunerações mensais específicas, ambas funções terão direito a auxílio- alimentação, férias e 13o salário proporcionais. Embora as vagas sejam para Epitaciolândia, a área de trabalho se estenderá para outros municípios, portanto, recenseadores de Assis Brasil e Brasiléia que se inscreverem para Epitaciolândia terão a possibilidade, dependendo da disponibilidade, de trabalhar em seus próprios municípios. A previsão de duração do contrato é de até 7 meses para as funções de Agente Censitário Municipal (ACM) e Agente Censitário Supervisor (ACS) e de até 5 meses para a função de Recenseador. Atendimento no Acre: Reginaldo Lopes Supervisor de Disseminação Telefone 3302200, Ramal 2016 Sobre o Censo Agro:

Sebastião Jr. da Cunha Albuquerque Coordenador Operacional do Censo Agro no Acre – Telefone: 3302 2000, ramal 2015. Clique abaixo para baixar em PDF

2º PSS – Epitaciolândia

