ICMBio reabre trilha Chico Mendes com trecho de 90 km dentro da selva amazônica

Alexandre Lima e Marcus José

Durante a manhã desta quarta-feira (16), em uma reunião oferecida no Brasiléia Palace Hotel, após um café da manhã, integrantes do ICMBio receberam convidados da Reserva Chico Mendes, imprensa e interessados, para dar uma boa notícia aos amantes do esporte e da natureza.

Segundo foi informado, esta seria “…uma das primeiras unidades de conservação de uso sustentável do Brasil se prepara para dar a largada no projeto “10 picos, 10 travessias”, em comemoração ao aniversário de dez anos do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). A Reserva Extrativista (Resex) Chico Mendes, no Acre, onde já realizou oficina com voluntários para implementar o seu mais novo atrativo, uma trilha para caminhadas de longo percurso, com 90 quilômetros no total”.

A travessia foi pensada para fomentar o turismo na unidade de conservação e, por outro lado, beneficiar as comunidades que vivem e produzem na reserva. “A ideia é que a partir da trilha sejam desenvolvidas diversas outras atividades, gerando ganhos sociais e econômicos para os moradores”, disse Fernando Maia, analista ambiental da Resex.

A caminha que é considerada de longa duração, se inicia no município de Brasiléia, no Seringal Guanabara, terminando na cidade de Xapuri. No percurso, os praticantes poderão participar da vida dos seringueiros, comer e saber das histórias no decorrer do trajeto por dentro da Resex.

Os contatos poderão ser realizados através telefones disponíveis, no sitio do ICMBio e página da Resex no Facebook, onde estão disponíveis informações e possíveis datas para que o pretenso praticante possa realizar uma caminhada que ficará marcada em sua vida.

Confira o percurso e saiba mais sobre a Trilha Chico Mendes

CONTATOS:

(68) 3224-3749

www.icmbio.gov.br

Facebook-Reseva Chico Mendes

Veja vídeos reportagens abaixo.

IMAGENS

Comentários