Idoso é baleado ao tentar reagir durante prisão por estupro de enteadas no Acre

Caso ocorreu no sábado (10) na zona rural do município de Porto Acre. Homem é suspeito de estuprar três enteadas, segundo delegado.

Um idoso de cerca de 60 anos foi baleado pela polícia durante um cumprimento de mandado de prisão no sábado (10) na zona rural do município de Porto Acre, interior do Acre. Segundo a Polícia Civil, o homem é suspeito de estuprar as três enteadas de 17, 15 e nove anos. Após reagir à prisão e ser baleado, ele foi levado para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb).

O delegado que investiga o caso, Pedro Paulo Buzolim, informou que a denúncia foi feita por vizinhos da família. Segundo ele, a jovem de 17 anos teria sido estuprada dos sete aos 14 anos, já a adolescente de 15 anos teria sido molestada desde os cinco anos e a criança de nove anos também seria vítima, mas ainda vai passar por exames para comprovar.

Durante o cumprimento de mandando, o idoso teria tentado correr para a cozinha da casa e em seguida retornou com uma faca na mão e tentou dar facadas nos policiais. Devido à reação, o homem acabou sendo baleado. De acordo com Buzolin, ele continua internado no Huerb. Nenhum policial foi ferido na ação.

“As duas meninas, de 17 e 15 anos, a gente já possui laudo que comprova o estupro, mas a criança de nove ainda vai passar por exame. Todas elas prestaram depoimento, a mãe falou que suspeitava, mas a gente acredita que ela tinha ciência. Os vizinhos que fizeram a denúncia”, afirmou o delegado.