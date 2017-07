Idoso é morto com terçadada após agredir esposa a ripadas na Capital do Acre

Um idoso identificado como José Moura, de aproximadamente 60 anos, foi morto a terçadas no final da tarde desta quinta-feira (13), na Rua Juquinha Tavares, localizada no bairro Cadeia Velha, em Rio Branco. Uma mulher de 45 anos, que morava com a vítima, foi presa em flagrante por uma guarnição da Polícia Militar, suspeita de ter sido a autora do crime. Ela foi agredida a ripadas e teria se vingado matando o companheiro.

A ambulância de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionada e socorreu o homem, mas ele não resistiu ao grave ferimento na região do pescoço e morreu a caminho do Pronto Socorro. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), para que sejam realizados os devidos procedimentos. A mulher, cuja identidade não foi revelada, seria deficiente mental.

Ela precisou ser encaminhada à uma Unidade de Pronto Atendimento (Upa) e após ser medicada foi conduzida à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde foi colocada a disposição da justiça. A motivação para tal ato ainda é desconhecida. Vizinhos relatam que o casal não tinha uma boa convivência, e que discutiam frequentemente. A Polícia Civil investiga o caso.

Fonte: folhadoacre

