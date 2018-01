Idoso morre na recepção da UPA da Sobral, em Rio Branco, à espera de atendimento

As imagens mostram a recepção lotada de pessoas à espera de atendimento. É possível ver o desespero das pessoas devido a condição do idoso. A Secretaria de Saúde deve emitir uma nota.

Um idoso, que ainda não teve seu nome divulgado, morreu enquanto esperava ser atendido na recepção da UPA da Sobral, em Rio Branco, na manhã desta terça-feira, 16. Um vídeo gravado por um internauta e enviado ao ac24horas mostra o momento em que o senhor passa mal e é atendido pelo vigilante de plantão na unidade. As imagens mostram a recepção lotada de pessoas à espera de atendimento. É possível ver o desespero das pessoas devido a condição do idoso.

A diretora da Unidade de Pronto Atendimento da Sobral, Ana Carla, confirmou o óbito. Ela disse que o idoso teve um “mal súbito” no momento em que a filha dele estava na recepção à procura de atendimento para o pai”.Um idoso, que ainda não teve seu nome divulgado, morreu enquanto esperava ser atendido na recepção da UPA da Sobral, em Rio Branco, na manhã desta terça-feira, 16. Um vídeo gravado por um internauta e enviado ao ac24horas mostra o momento em que o senhor passa mal e é atendido pelo vigilante de plantão na unidade. As imagens mostram a recepção lotada de pessoas à espera de atendimento. É possível ver o desespero das pessoas devido a condição do idoso.

A diretora da Unidade de Pronto Atendimento da Sobral, Ana Carla, confirmou o óbito. Ela disse que o idoso teve um “mal súbito” no momento em que a filha dele estava na recepção à procura de atendimento para o pai”. “Um mal súbito. Tudo aconteceu em menos de dois minutos. A filha dele estava na recepção para atendimento. Segundo informações, ele vinha passando mal ontem em casa. Aconteceu antes mesmo de ele receber atendimento, de a filha dele fazer a ficha pra atendimento”, informou. O idoso chegou a ser levado em uma maca para o setor de emergência. A diretora informou, ao ser perguntada, que dois médicos estão atendendo na unidade na manhã desta terça-feira. A Secretaria de Saúde deve emitir uma nota.

Comentários