Idosos de Brasiléia se divertem em comemoração ao dia dos pais

O Centro do Idoso de Brasiléia, atende mais de 100 idosos e vem fazendo um excelente trabalho com os com os senhores e senhoras da nossa cidade, oferecendo cursos de capacitação, como corte e costura, acompanhamento médico e fisioterapêutico, além da parte do lazer, onde o centro realiza toda sexta-feira o famoso forró do Centro do Idoso.

Nesta sexta-feira, 11, o forró comemorou um dia especial, o dia dos pais. Com a já costumeira alegria, os idosos do centro receberam a prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, que fez questão de prestigiar esse evento organizado pela prefeita municipal, através da secretaria de assistência social.

Além de Fernanda, os nossos queridos amigos do centro do idoso receberam outras autoridades que estavam de visita pelo município, a sempre presente, representante do alto Acre na Assembleia Legislativa, deputada Leila Galvão, o presidente da Assembleia Legislativa, Ney Amorim, o senador da república, Jorge Viana e o prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, todos partilharam da alegria e boas energias dos idosos que estavam no centro.

A deputada Leila Galvão, fala sobre o trabalho da prefeitura

“Estou em um momento de felicidade, ao chegar em Brasiléia, todas as vezes me deparo com um ambiente diferente, um ambiente de cuidado, de atenção e isso tudo é fruto do comprometimento da prefeita e de sua equipe”.

O presidente da Aleac, deputado Ney Amorim, fala sobre a alegria de vir a Brasiléia

“ É com muita alegria que venho a Brasiléia, a prefeita, Fernanda Hassem, tem transformado essa cidade em um lugar melhor para se viver, um lugar mais bonito e aconchegante”.

O senador, Jorge Viana, ressalta a boa administração de Fernanda

“Dancei um forrozão hoje, com mais de 15 damas, acho que fui o pé de valsa da noite, aprendi a dançar com dona Silvia, minha mãe.

Eu fico muito feliz de ver uma Brasiléia renovada, com uma prefeita que trabalha, já é notória o quanto a cidade está mais limpa e cuidada, Brasiléia deixou de sofrer e agora começa a melhorar muito com a nova administração da Fernanda Hassem”.

“Gostaria de parabenizar a prefeita Fernanda Hassem, por este projeto do centro do idoso, fiquei encantado! É perceptível o quanto esses idosos estão felizes e recebendo toda a atenção que merecem. Fiquei encantando com a limpeza e organização da cidade, isso tudo é reflexo de uma boa gestão, hoje quem passa por Brasiléia com toda certeza tem uma ótima impressão da cidade”, ressaltou o prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre.

“É sempre motivo de alegria participar de uma festa tão cheia de vida e sempre que posso estou aqui no centro do idoso. Hoje é mais que especial com a comemoração do Dia do Pais e nossa mensagem é de muito carinho e respeito por cada um. Nossa gestão tem como prioridade continuar investindo nesse espaço tão importante par nossa comunidade”, declarou Fernanda Hassem, prefeita de Brasiléia.

