Idosos se divertem em última atividade realizada no Centro do Idoso em 2107

A Prefeitura Brasiléia através da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou na quarta-feira, 20, uma confraternização e encerramento das atividades de 2017 no Centro de Convivência do Idoso Andrelino Avelino da Silva.

Participaram do evento as pessoas (Idosos) que são moradores de longa permanência do CCI – Avelino Silva, a prefeita Fernanda Hassem, acompanhada de seus secretários, a Deputada Estadual Leila Galvão e o vereador Edu.

No evento foram realizadas diversas atividades, houve sorteio de brindes, show dançante, desfiles, muita dança e logo após foi servidor um delicioso lanche a todos os presentes.

“Ficamos felizes por concluir mais um projeto, estamos com a casa cheia hoje, podemos ver alegria das pessoas com a festa temática, dos anos 60. E ao chegar e ver todas essas pessoas que tanto contribuíram com a nossa cidade dançando, se divertindo é motivo de contentamento e gratidão, nosso muito obrigado a toda equipe da Secretaria de Assistência Social e a professora Saida Jafure que ao longo do ano se envolveram para que pudéssemos oferecer um atendimento de qualidade a eles”, falou Fernanda Hassem, prefeita de Brasiléia.

Os grupos de convivência são espaços de inclusão social dos idosos, e através do trabalho social desenvolvido com este público, é possível estimular a participação no contexto familiar e comunitário, refletindo sobre o processo de envelhecimento, a qualidade de vida e a valorização da própria vida.

O Centro do Idoso foi inaugurado em 2012 na gestão da prefeita Leila Galvão, que falou a respeito do evento: “Momento de muita alegria, nós que fazemos parte dessa história quando iniciamos há 5 anos, e fico feliz de ver fechar o primeiro ano da gestão da Fernanda, e poder observar o sorriso radiante nos rosto dessas pessoas que tanto contribuíram com o município de Brasileia. Sabemos da importância de ter esse espaço com atendimento médico, entretenimento, viagens e passeios, isso tudo reflete na qualidade de vida da população”, disse Leila.

Conforme a coordenadora do Centro Andrelino Avelino, Saida Jafure, o trabalho com os idosos é realizado o ano inteiro. “Hoje nós estamos concluindo as atividades programada para o ano de 2017, no início foi difícil por conta do momento que o país está passando, mas com o compromisso e dedicação da nossa prefeita Fernanda Hassem nós concluímos com 98% de aproveitamento das nossas atividades. Quero agradecer a cada um de vocês que lutaram e nos ajudaram para que concluíssemos os nossos trabalhos”, finalizou Saida.



