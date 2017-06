Ifac abre inscrições para cursos de inglês e espanhol com aulas semipresenciais

Serão ofertadas 200 vagas para Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri

O Instituto Federal do Acre (Ifac), por meio da Pró-Reitoria de Extensão (Proex), abre inscrições, na próxima segunda-feira (26.06), para cursos de formação inicial e continuada em inglês e espanhol, na modalidade semipresencial em Ensino à Distância (EaD). Os cursos fazem parte do programa nacional e-TEC Idiomas Sem Fronteiras. Serão ofertadas 200 vagas para servidores, alunos e ex-alunos do Ifac e comunidade em geral.

Para participar, o candidato deverá ter no mínimo o Ensino Médio incompleto e poderá concorrer somente a uma vaga, no curso e campus em que optar realizar as aulas, no ato da inscrição. Conforme o edital, o ingresso no programa está previsto para o segundo semestre letivo de 2017. Em cada unidade do Ifac, as aulas serão realizadas em dias e horários distintos. Veja a tabela com as informações:

Em ambos os cursos serão realizadas aulas e atividades avaliativas disponibilizadas por meio de Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Será também exigida frequência presencial no campus, com carga horária de três horas semanais, nos dias e horários definidos.

Inscrições

As inscrições para os cursos de inglês e espanhol serão gratuitas e deverão ser realizadas de forma presencial nas unidades do Ifac que estão ofertando as vagas. De acordo com edital, a seleção acontecerá em uma única etapa e por ordem de chegada dos candidatos.

Para participar, o candidato deverá preencher a ficha de inscrição disponível no setor de Registro Escolar de cada campus, das 08h às 12h e das 14h às 18h. As inscrições se encerram no dia 30 de junho. A lista de inscritos será divulgada no dia 07 de julho e aqueles que tiverem interesse em interpor recurso, terão até às 18h do dia 11 de julho. Já no dia 14 de julho, será divulgada a lista final com os nomes dos candidatos inscritos nos cursos. O prazo para matrículas ainda será divulgado em edital complementar, no site do Ifac.