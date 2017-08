Ifac abre inscrições para cursos superiores em Rio Branco e Xapuri

As vagas são para os cursos de Licenciatura em Matemática e Tecnologia em Agroecologia, Agroindústria e Logística

Escrito por Lisânia Ghisi

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo de Vagas Remanescentes dos Cursos Superiores do Instituto Federal do Acre (Ifac). Para esta edição estão sendo ofertadas 69 vagas, para os campi Rio Branco e Xapuri. As inscrições seguem até o dia 06 de agosto e devem ser realizadas pelo endereço http://selecoes.ifac. edu.br.

A seleção será feita a partir da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos anos de 2014, 2015 ou 2016. No ato da inscrição, o candidato deverá informar qual as notas nas áreas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias e Redação.

O processo seletivo será feito em uma única etapa e de forma classificatória, com base nas notas do Enem informadas no ato de inscrição. Candidatos que tiverem pontuação zero em alguma das áreas de conhecimento, na prova de redação ou estiverem reprovados ou com pendências em quaisquer disciplinas do Ensino Médio, serão desclassificados.

Vagas

Conforme o edital, estão disponíveis 69 vagas para os municípios de Rio Branco e Xapuri.

Resultados

Conforme cronograma, o resultado preliminar será divulgado no dia 08 de agosto. Os candidatos que tiverem interesse em interpor recurso deverão apresentar os documentos no dia 09 de agosto. A previsão é de que o resultado final seja divulgado após às 18h, do dia 09 de agosto, juntamente com a lista de classificados e convocados para realização de matrícula.

Matrículas

De acordo com edital, os candidatos aprovados deverão realizar matrículas nos dias 10, 11 e 14 de agosto.

Os documentos necessários para efetivação da matrículas são uma foto 3×4 recente, além dos originais e cópias da Carteira de Identidade (ou identidade militar expedida pelas forças armadas), Cadastro de Pessoa Física (CPF), Certidão de Nascimento ou Casamento, Título de Eleitor e comprovante de quitação junto à Justiça Eleitoral (candidatos maiores de 18 anos), certificado de alistamento militar (para candidatos maiores de 18 anos do sexo masculino) ou equivalente, comprovante de residência atualizado, Histórico Escolar do Ensino Médio, Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou diploma de curso técnico de nível médio e ainda documento que comprove a participação no Enem (2014, 2015 ou 2016) com as respectivas notas.

Para os candidatos estrangeiros, além da documentação acima citada, estes poderão apresentar Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) em substituição ao RG ou Passaporte com visto de estudante, ou outro documento que, por previsão legal, permita que o estrangeiro estude no Brasil.

Para candidatos com idade inferior a 18 anos, estes deverão estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais no ato da matrícula.

