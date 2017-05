IFAC garante recurso para ações de Extensão, Pesquisa e Inovação

Serão investidos mais de R$ 700 mil em editais para os seis campi

Para garantir o andamento das políticas de Pesquisa e Extensão, mesmo após os cortes realizados pelo Governo Federal junto ao orçamento do Instituto Federal do Acre (IFAC), a instituição, por meio das Pró-Reitorias de Extensão (PROEX) e Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação (PROINP), irá manter os editais destinados aos estudantes.

A decisão, conforme explica a reitora do IFAC, Rosana Cavalcante dos Santos, foi tomada durante reunião que definiu ações de contingenciamento de gastos para o Instituto. Segundo ela, mesmo com a redução no orçamento, as atividades destinadas aos alunos serão mantidas sem quaisquer prejuízos. Conforme dados da Pró-Reitoria de Administração (PROAD), para a área de Pesquisa, Inovação e Extensão serão destinados, durante o ano de 2017, mais de R$ 700 mil.

Em relação aos editais de Pesquisa e Inovação, conforme explica o pró-reitor da PROINP, Luis Pedro de Melo Plese, estão garantidos os valores para as bolsas de Pesquisa Aplicada, como também as de Auxílio à Pesquisa. Além disso, os estudantes poderão concorrer à bolsas para atuarem junto à incubadora do IFAC, a INCUBAC.

Para a Extensão, o pró-reitor da PROEX, Fábio Storch de Oliveira, ressalta que também serão mantidos os editais relacionados à Cultura, Esporte e Extensão Tecnológica, como também os de Pró-Cultura e Pró-Esporte. Segundo ele, o lançamentos destes editais será realizado no semestre deste ano.

“Quando observamos que nossa instituição possibilita ao aluno uma qualidade técnica em alguma atividade, seja esta de Extensão, Pesquisa ou Inovação, por meio do pagamento de uma bolsa, isso tem uma importância muito grande na vida social deste jovem. A perspectiva de continuarmos fortalecendo estas políticas é muito importante, mesmo em momento de crise”, reforçou Storch.

Eventos

Além dos editais aos estudantes, a reitora Rosana Cavalcante dos Santos destacou ainda a realização de eventos que também fazem parte do calendário estudantil. Exemplo disso serão os Jogos do Instituto Federal do Acre (JIFAC), que acontecerá nos dias 05 a 07 de julho, e ainda o II Congresso de Ciência e Tecnologia, previsto para ser realizado em novembro.

