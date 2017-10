Igreja Católica realiza procissão ao santuário de São Francisco em Brasiléia

Alexandre Lima, com vídeo de Almir Andrade

Como em todos os anos, precisamente no dia 4 de outubro, a igreja católica de Nossa Senhora das Dores do município de Brasiléia, realiza a tradicional procissão de São Francisco de Assis, protetor dos animais e padroeiro do Município.

Milhares de fieis acompanham a partir da Igreja localizada no centro de Brasiléia, a imagem do Padroeiro até o santuário localizado na BR 317 (Estrada do Pacífico), no km 5, onde podem pagar suas promessas e graças alcançadas.

Por cerca de 15 dias, uma grande programação foi realizada para que os católicos pudessem comemorar o dia de São Francisco de Assis. O grupo E.C.C. (Encontro de Casais em Cristo) e outros parceiros, prepararam o Santuário para receber os visitantes em grande estrutura que a cada ano é melhorada.

Uma grande missa campal foi realizada em frente a igreja de São Francisco, todos puderam rezar junto moradores locais e visitantes de outras cidades. O evento também contou com o apoio do Ciretran, que organizou o trânsito até o santuário, além de outros órgãos públicos e privados.

