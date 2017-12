Igreja de Brasiléia tira jovens de facções criminosas para seguir religião

Alexandre Lima, da redação

A Igreja Pentecostal Mover do Espirito Santo, que ainda não tem uma matriz, mas, que está com data marcada para a inauguração do templo no próximo dia 30 deste mês de dezembro, vem trabalhando para salvar almas para Deus no Bairro Leonardo Barbosa.

Na última semana do mês de novembro passado, a pastora Ana Maria Filho, juntamente com o Missionário Jonathan e os obreiros Marcos, Kellington Araújo e Abmael Filho, na praça do Bairro Leonardo Barbosa, conseguiram tirar do mundo do crime, três jovens ligados a facções criminosas.

As ligações com a facção B13, é uma das que buscam os mais jovens no Estado do Acre para o mundo do crime. A saída deve ser seguida de apresentação de código de inscrição e até rasgar a camisa com o símbolo para a não mais voltar.

Segundo foi informado, em menos de um mês cerca de quatro jovens procuraram a congregação para que pudessem sair do mundo do crime, vendo que o futuro é incerto junto as facções, que tem obrigações de praticar crimes contra tudo e todos.

A igreja que tem como meta salvar almas e tirar os jovens do mundo do crime, informa que estará inaugurando sua matriz no Bairro Leonardo Barbosa no dia 30 de dezembro e convida a todos para participar do evento.

