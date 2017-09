A Prefeitura de Brasiléia através da Gerência de Esportes realizou na quinta-feira, 7, a II Copa de Ciclismo José da Cruz Neto, fechando a programação da Semana da Pátria. A competição contou com a participação de 18 ciclistas de Rio Branco, Brasiléia, Epitaciolândia e da Bolívia.

A II Copa de Ciclismo é uma homenagem da Prefeita, Fernanda Hassem ao saudoso morador de Brasiléia José da Cruz Neto, um dos pioneiros do ciclismo no município. A competição foi realizada em três categorias Feminina Bike Amador , Masculino Bike Amador e Speed Elite Masculino.

Jairo Lima, vice-presidente do grupo de ciclistas de Brasiléia, Epitaciolândia e Cobija (BEC) Falou de importância do evento .

“O ciclismo é muito importante para as cidades modernas, nós estamos aumentando o número de adeptos do ciclismo, e com isso garantindo mais qualidade de vida. A bicicleta é hoje o meio de transporte mais barato que se conhece , e espero que esse evento seja um incentivo para que mais pessoas participem do ciclismo”, disse.

Na categoria Bike Amador Feminina o primeiro lugar ficou com Claudinéia Freitas de Jesus, em segundo lugar Rosenilda da Silva, e em terceiro Kelli Raquel.

“Participar dessa corrida representa muito, e ainda é um investimento numa vida mais saudável”, disse Claudineia Freitas.

Na categoria Bike Amador Masculino o troféu de primeiro lugar foi para Marivaldo Pires, segundo para Miguel Neto e terceiro lugar Ailton Mave.

“ Eu agradeço a Deus por poder participar desse corrida, e quero parabenizar toda a equipe da Prefeitura pela organização do evento, isso um incentivo ao esporte no município. E fico no aguardo de mais competições”, falou Marivaldo Pires.

Na categoria Speed Elite Masculino os grandes ganhadores foram Osenildo Araújo em primeiro lugar, James Rodrigues em segundo e Adrian Cabrera em terceiro lugar.

“ Estou muito feliz de ter participado dessa competição, a prefeitura está de parabéns pela iniciativa e agora é seguir treinando para as próximas competições”, disse Osenildo Araújo.

Os ganhadores receberam troféus e medalhas, o gerente de Esporte Clebson Venâncio, ressaltou que a outras competições serão realizadas no município.

“Nossa intenção com essa competição é fortalecer o ciclismo no município, e para isso vamos realizar outros eventos. Queremos agradecer os parceiros como o Exercito e o Detran que estiveram com a gente, e toda equipe da gerência que não mede esforços na realização dos eventos. A gestão Fernanda Hassem, acredita no esporte e vamos continuar trabalhando para que o esporte cresça mais”, finalizou.

