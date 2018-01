Incêndio atinge antigo prédio histórico na Gameleira e chamas chegam a 13 metros de altura; veja o vídeo

Apesar das chamas alcançarem uma altura de 13 metros, ninguém se feriu e danos maiores foram evitados

Da ContiNet

O incêndio aconteceu por volta das 5h desta segunda-feira (15), em um prédio histórico onde funcionava antigamente um hotel na Gameleira que hoje já está desativado e fica localizado em cima de um bar. O incêndio comprometeu toda estrutura do prédio mas, foi contigo antes que as chamas tomassem proporções maiores.

De acordo com o Major Falcão, do Corpo de Bombeiros, cerca de seis viaturas foram destinadas ao local e 20 militares conseguiram conter as chamas em apenas 5 minutos, evitando que o incêndio se alastrasse se para os prédios laterais.

A suspeita preliminar da equipe, segundo constatou no local é de que tenha ocorrido um possível curto circuito la em cima mas, só o laudo oficial poderá confirmar as suspeitas em um prazo de até 30 dias.

Apesar das chamas alcançarem uma altura de 13 metros, ninguém se feriu e danos maiores foram evitados.



