Incra entrega cerca de R$ 1 milhão em créditos para assentados do Walter Arce

ASSESSORIA

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra, no Acre anunciou na manhã da última segunda-feira, 25, a liberação de cerca de R$ 1 milhão em créditos para assentados do Projeto de Assentamento Walter Arce, que serão empregados na aquisição de itens de primeira necessidade, de bens duráveis de uso doméstico e equipamentos produtivos, bem como para viabilizar projetos produtivos de promoção da segurança alimentar e nutricional e de estímulo à geração de trabalho e renda.

A ação ainda faz parte da gestão de Eduardo Ribeiro, que deixou o cargo de superintendente na semana passada, mas que trabalhou incessantemente na busca de recursos para viabilizar a entrega dos créditos.

A assinatura dos contratos de liberação para a aplicação dos créditos aconteceu no auditório da Secretaria de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar – Seaprof. Os beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA) têm à disposição linhas de crédito que permitem a instalação no assentamento e o desenvolvimento de atividades produtivas nos lotes. No caso dos assentados do Projeto Walter Arce três modalidades de créditos foram distribuídas, Apoio Inicial, Fomento Mulher e Apoio Operação I, esse último aplicado a primeira vez no Acre.

Os valores dos créditos são de R 3 mil para a modalidade Fomento Mulher, R$ 3,2 mil para Fomento Operação I e de R$ 5,2 mil na modalidade Apoio Inicial.

Durante a solenidade de assinatura dos contratos os contemplados demostraram satisfação em receber os benefícios e agradeceram todo o empenho da Superintendência do órgão federal, que mesmo em um momento de crise econômica que assola o país, buscou recursos para que os créditos fossem aplicados, como no caso do assentado e ex-presidente da associação de moradores do projeto de assentamento, Cosmo Lima Diniz.

“Esse é um momento de comemoração e de gratidão. Comemorar a assinatura dos contratos para recebermos os nossos créditos que esperamos a pelo menos dois anos e gratidão por ser testemunha de todo o esforço que o superintendente Eduardo fez e trabalhou na busca de recursos para que esse momento se concretizasse”, enfatizou Diniz.

O mesmo sentimento é compartilhado pela assentada Ivana da Silva Bertoleza, que foi uma das beneficiadas com a assinatura do contrato de liberação para aplicação dos créditos.

“Temos muito que comemorar, pois a assinatura desses contratos significa muito para nós assentados, que a partir desse momento poderemos trabalhar mais tranquilos e melhorar nossa renda. Meus agradecimentos são para toda a equipe do Incra em especial ao superintendente Eduardo que sempre nos recebeu muito bem e sempre esteve ao lado dos assentados”, disse Ivana Bertoleza.

De acordo com Moisés Barros de Medeiros, responsável pela divisão de Créditos do Incra, a expectativa para os próximos 30 dias é de que outros 160 contratos de liberação de créditos sejam assinados por assentados do Walter Arce nas três modalidades, com a aplicação de cerca de R$ 1,8 milhão

Comentários