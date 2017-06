Incra entrega mais 81 títulos no Projeto Zaqueu Machado em Capixaba

O superintendente do Incra no Acre, Eduardo Ribeiro, realizou na manhã de ontem, a entrega de 81 títulos definitivos para famílias do Projeto de Assentamento Zaqueu Machado, em Capixaba. No total, só esse ano já foram entregue mais de 480 títulos.

Para se ter uma ideia da importância do ato de entrega dos títulos, algumas famílias do Zaqueu Machado, esperavam pelo documento há mais de 15 anos. “Hoje é o dia mais importante da minha vida. Desde quando chegamos aqui que lutamos para ter direito sobre essa terra. Hoje, graças a Deus e ao Eduardo Ribeiro, estamos recebendo nosso título”, afirmou a senhora Maria de Nazaré Matias, 62 anos. O superintendente do Incra, Eduardo Ribeiro, fez questão de agradecer o empenho e a dedicação dos servidores do órgão e o apoio dos parlamentares acreanos, afirmando que a intenção é trabalhar para garantir a melhoria da qualidade de vida das famílias que moram nos assentamentos. “Esse ato de entrega de títulos tem um significado especial, porque estamos garantindo que essas famílias sejam proprietárias de fato e de direito de suas terras. Também estamos assegurando que possam fazer investimentos, trabalhando para seu próprio sustento e ajudando no desenvolvimento do nosso Estado”, afirmou. Essa foi a primeira etapa da entrega de títulos para famílias do Projeto Zaqueu Machado. Com os 81 títulos entregues, já são mais de 480 famílias beneficiadas em todo o Estado.

Comentários