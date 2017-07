Índios não derrubarão torres que fornecem energia ao Acre em protesto, diz PRF

Durante coletiva de imprensa realizada na manhã desta quarta-feira (19), na sede da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Rio Branco, representantes da instituição e da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), informaram as medidas que devem ser tomadas com a manifestação dos índios kaxarari, que prometeram derrubar torres do linhão em Extrema-(RO), na quinta-feira (20).

Os indígenas cobram do governo de Rondônia, serviços básicos para a sobrevivência humana, como eletricidade e água potável, além de acesso a serviços de saúde. O problema é muito mais complexo do que se imaginava, tendo em vista que envolve fazendeiros e invasores de terras. De acordo com Cezar Henrique, inspetor da PRF, já foi realizada uma roda de conversa com os índios.

“Queremos buscar a solução desse problema sem prejudicar nenhuma das partes. A presença da Polícia é para garantir a ordem durante as manifestações, tanto para os manifestantes quanto para quem está com o direito de ir e vir prejudicado. Já ficou acordo e eles descartaram essa história de derrubar torre do linhão. A manifestação deles vai ser pacífica”, disse.

Wagner Gallo, que é coordenador regional da Funai, ressaltou que os indígenas querem apenas que as reivindicações deles sejam atendidas. “Para a Fundação, é importante mostrar que a manifestação é compreendida como livre, desde que não agrida direitos constitucionais e nem use violência para exigir melhorias”, disse.

Comentários