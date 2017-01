“Inglês? É hora de falar a língua do povo acreano e ele pede socorro”, diz Sinhasique sobre viagem de Tião

Mesmo com rebelião de presos, matança entre as facções e aumento da violência no Acre, o governador se ausentou para ir ao Colorado

RÉGIS PAIVA

A deputada Eliane Sinhasique (PMDB) foi irônica em sua crítica à chegada do governador do Acre, Tião Viana, aos Estados Unidos da América para realizar o intercâmbio de práticas governamentais. Para a deputada, este não é o momento mais adequado para ele se ausentar, quando a Região Norte e o Acre passam por uma grave crise de Segurança Pública, com rebeliões nos presídios e homicídios consumados e tentativas.

Sinhasique disse é extremamente grave a falta de reconhecimento por parte do governador sobre o grave momento envolvendo a briga entre facções criminosas em praticamente toda a região: “Esse é um momento de ouvir e falar a língua do povo acreano”.

A deputada destacou não ser este um momento para o chefe do Executivo se ausentar para passear fora do país, mas sim ser a hora de agir em terras acreanas: “Ele precisa fazer o que compete ao executivo, ou seja, tem de dar condições aos presidiários para estes pagarem, de fato, por seus crimes e também para se recuperarem”.

“O Governador também poderia estudar inglês aqui mesmo, no Centro de Estudos de Línguas (CEL), ou ainda receber aulas particulares com o meu filho, que aprendeu inglês aqui no Acre mesmo, e hoje é professor e tradutor da língua inglesa”, salientou.

Para Sinhasique, quando há um interesse verdadeiro, é possível trabalhar e estudar: “Ele poderia estudar enquanto trabalha para melhorar o sistema prisional, garantindo maior segurança. ‘Do you understand me?’ Você me entende?”

Segundo fontes ligadas ao governo, a viagem teria sido uma exigência das agências financeiras GCF, KFW e Banco Mundial, como contra partida que alguns setores do governo participem de um treinamento com eles. A viagem tem duração de 15 dias, incluindo dois pra ir e os dois para voltar, com oito diárias.

