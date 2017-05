Inscrições para o Enem 2017 abrem na próxima segunda

As inscrições para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) começam na próxima segunda-feira (8) e terminam no dia 19 de maio, e podem ser feitas no site do Enem. O pagamento deve ser efetuado até o dia 24 de maio. Neste ano, o candidato que quiser participar terá que pagar R$ 82, valor R$14 acima do que foi cobrado ano passado.

De acordo com o site da instituição, o edital do Enem terá algumas mudanças além do valor, como a realização da prova que será feita em dois domingos consecutivos – nesta edição, 5 e 12 de novembro-, a exclusividade do exame como forma de acesso ao Ensino Superior federal e não mais como certificado de conclusão do Ensino Médio, e a não divulgação de resultados por escola. A nova portaria foi determinada com base em consulta pública e substitui o documento anterior, em vigor desde 2010.

Segundo o edital, a isenção da taxa se aplica a estudantes de escolas públicas que concluírem o Ensino Médio em 2017 e a candidatos de baixa renda inscritos no CadÚnico.

