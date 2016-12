Inscrições para Processo Seletivo do IFAC são gratuitas

Nesta edição estão sendo ofertadas 870 vagas, em 17 cursos técnicos, nos seis campi

As inscrições para o Processo Seletivo 2017/1 do Instituto Federal do Acre (IFAC) são gratuitas e seguem até o dia 15 de janeiro de 2017. Nesta edição estão sendo ofertadas 870 vagas em 17 cursos técnicos. Para participar da seletiva, o candidato precisa acessar o site www.ifac.edu.br/ processoseletivo e clicar na aba “Inscreva-se”.

Após esta etapa, é preciso escolher em qual modalidade deseja participar. Nesta edição, o IFAC está ofertando cursos técnicos integrados e subsequentes ao ensino médio. As oportunidades estão disponíveis nos campi Rio Branco, Avançado Baixada do Sol, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri.

Em relação aos cursos técnicos integrados, estes contam com vagas dedicadas a estudantes que já concluíram o ensino fundamental, mas que desejam dar continuidade à grade regular de ensino e ainda ter a oportunidade de optar por um curso técnico profissionalizante. Para aqueles que já concluíram o ensino médio e têm o interesse em dar andamento à carreira profissional, a modalidade a ser escolhida é a subsequente, que conta com cursos técnicos com duração de até dois anos.

Após escolher a modalidade, o candidato será direcionado a uma página em que estarão especificados os nomes dos cursos, quantidades de vagas, turnos em que os cursos técnicos serão ministrados, como também os nomes dos campi que contam com as ofertas. É importante, que nesta etapa, o candidato já tenha lido o edital específico da modalidade escolhida. Os documentos estão disponíveis na página online do Processo Seletivo 2017/1.

Dados escolares e questionário socioeconômico

Na primeira etapa da inscrição, deve ser realizado o preenchimento dos dados pessoais, filiação, endereço, se possui ou não alguma deficiência e na sequência inserir os dados escolares. No caso dos candidatos que optarem pela modalidade integrado ao ensino médio, estes terão como opção a inserção das notas do histórico escolar, das matérias de português e matemática. No caso de estrangeiros, as notas devem ser as de língua espanhola.

Há também, para candidatos da modalidade integrado ao ensino médio, a opção de incluir as notas obtidas no certificado de conclusão do ensino fundamental por meio do Programa Especial de Ensino Médio Poronga, ou ainda a média obtida no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja).

Para aqueles que optarem pela modalidade subsequente ao ensino médio, estes terão quatro opções de documentos para comprovação da conclusão do ensino médio. Sendo eles: histórico escolar, certificado de conclusão através do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), certificado de conclusão por meio de Provão ou certame equivalente, e ainda Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos.

Após o preenchimento destas informações, o candidato deve avançar para segunda fase da inscrição, em que será respondido um questionário socioeconômico. O documento é obrigatório para todas as modalidades e opções de cursos disponíveis no Processo Seletivo 2017/1.

Escolha do curso

A terceira fase da inscrição para o Processo Seletivo 2017/1 é a opção do curso. Para os candidatos da modalidade integrado ao ensino médio, nesta edição estão sendo ofertadas 510 vagas, em nove cursos técnicos, nos campi Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Xapuri e Tarauacá. Já para os candidatos da modalidade subsequente ao ensino médio, estes têm disponíveis 360 vagas, em oito cursos técnicos, nos campi Rio Branco, Avançado Baixada do Sol e Cruzeiro do Sul.

Após a escolha do curso, o candidato deve avançar para a última fase da inscrição, que é a confirmação dos dados. Conforme descrito nos editais, as informações fornecidas pelo candidato durante o preenchimento dos formulários serão conferidas, posteriormente, no ato da matrícula pela Comissão Permanente de Processo Seletivo de Estudantes.