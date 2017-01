INSS altera data de pagamento do seguro-defeso

Os pagamentos do seguro defeso agendados entre os dias 11 e 16 de janeiro foram adiados em uma semana para a correção do salário mínimo que passou de R$ 880 para R$ 937, em 2017.

O lote de pagamento do seguro desemprego do Pescador Artesanal que foi gerado em 29 de dezembro de 2016, contemplou apenas as parcelas colocadas à disposição dos beneficiários na terça-feira (10).

Já aqueles que foram gerados no dia 5 de janeiro e cujo pagamento estava programado para os dias 11 e 16 de janeiro, serão adiados em uma semana para a correção.

O INSS informou que as alterações no cronograma de pagamento do benefício “são consequências dos reajustes nos valores do seguro defeso em todas as modalidades, da temporalidade dos lotes de pagamento, da divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), referente ao mês de dezembro de 2016, prevista para 11 de janeiro pelo IBGE, e das características de parametrização da aplicação do Seguro-Desemprego”. Com informações D24AM

