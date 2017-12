INSS cancela quase 600 benefícios de auxílio doença somente no Estado do Acre

No estado foram contabilizados 581 benefícios cessados, soma dos cessados com a realização de perícia e dos cessados por não comparecimento

Da Redação

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) enviou 3.515 cartas chamando os beneficiários do auxílio doença para realização de perícia. Desse total, 569 enviadas em 2016 e 2.946 enviadas só 2017.

No total já foram realizadas 679 perícias. O INSS/Acre estima que 79,2% das perícias realizadas resultaram benefícios cessados. Não foi identificado o comparecimento de 43 beneficiários acreanos.

Com isso, no Acre foram contabilizados 581 benefícios cessados, soma dos cessados com a realização de perícia e dos cessados por não comparecimento. O cancelamento gerou a economia anual de R$ 8.562.040,11. No 1º semestre do ano, foram cessados 230 benefícios. Já os benefícios cessados por não comparecimento somam 313.

No Brasil, a grande operação pente-fino resultou na realização de 242.167 perícias de revisão e com o cancelamento de 213.873 benefícios. A ausência de convocados levou ao cancelamento de outros 20.304 benefícios

Comentários