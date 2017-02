Instituto de Educação gasta quase R$ 1 milhão com locação de aviões no AC

O Instituto Dom Moacyr renovou um contrato com uma empresa de serviços de intermediação de transporte aéreo no valor total de R$ 924.815,83. As informações são do Diário Oficial do Estado desta terça-feira (7). A publicação diz ainda que a empresa fornecedora do serviço deve fazer o transporte de passageiros e cargas em trechos intermunicipal, interestadual e internacional.

Ao G1, a diretora-presidente do instituto, Maria Rita Paro de Lima, disse que a locação de veículos é usada para transporte de pessoal e material nos casos de certificações e formaturas em municípios de difícil acesso como Santa Rosa, Jordão, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter.

“Inclusive, quando utilizamos o serviço desse contrato buscamos atender todos os quatro municípios de uma vez só. Da última vez, além de fazer certificações e formaturas nos quatro, também fomos até Cruzeiro do Sul. Por exemplo, na última quinta-feira [2] eu fiz uma formatura lá pela manhã e à noite em Cruzeiro do Sul, tudo para otimizar o tempo e o recurso”, afirma.

Na publicação do Diário, são listados dois monomotores com capacidade para seis passageiros, um dos aviões possui base em Rio Branco e outro em Cruzeiro do Sul e um monomotor com capacidade para nove pessoas e sede também na capital. Também ficam disponíveis dois bimotores com capacidade para seis pessoas e um bomotor, que pode levar até 14 passageiros e que possui origem de voo em Rio Branco.

“Quando há a necessidade de irmos até esses municípios é necessário o avião para cumprirmos a demanda. As aeronaves são usadas no sentindo de transportar as pessoas e materiais para serem usados no trabalho do instituto. Lembrando que isso é o valor de um contrato e não de um avião. Temos o contrato e locamos o veículo”, finaliza.