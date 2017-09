Instituto Tiradentes elege vereadores do DEM em Xapuri como destaque em suas atividades

Alexandre Lima, da redação

O Instituto Tiradentes, localizado em Viçosa, no Estado de Minas Gerais (MG), que realiza pesquisa de opinião pública pela Brasil, afim de analisar os trabalhados de políticos nas regiões do Norte, destacou dois vereadores na cidade de Xapuri, município localizado no interior do Acre, distante 188 km da capital do Estado.

Os vereadores, Guinaldo Alves da Silva e Josué Gadelha de Souza ‘Manoelzinho’, ambos do Democrata, em seu primeiro ano de mandato, foram destaque através de pesquisas realizadas por telefone no mês de julho passado, realizando um bom trabalho em prol dos munícipes da ‘Princesinha do Acre’.

Desta forma, os edis foram convidados a receber pelo Instituto, a Medalha Alferes Tiradentes que será oferecida ao vereador Guinaldo Alves da Silva, além do Colar de Ouro, seguido do colega Josué Gadelha de Souza ‘Manoelzinho’, que irá receber além da Medalha, o Colar de Prata.

O evento acontecerá na cidade de Belém, no estado do Pará, entre os dias 28 e 29 de setembro. Ambos os edis se mostraram satisfeitos pelo reconhecimento, onde destacam o trabalho feito aos munícipes e ao Município que amam e escolheram para que todos possam ter um vida mais digna através de projetos e indicações apresentados na Câmara Municipal de Xapuri.

