Integrantes do B 13 quebram celas e fogem do presídio de Cruzeiro do Sul

Jairo Barbosa

Dezesseis presos que seriam integrantes da facção criminosa conhecida como Bonde dos 13, fugiram do presídio Manoel Neri da Silva, na madrugada deste sábado, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre.

Os detentos, que estavam no bloco I da unidade, quebraram a parede de uma cela e conseguiram chegar até a laje, de onde arrancaram o telhado e chegaram até a parte externa da cadeia.

Um agente penitenciário que estava de plantão no presídio, disse que o local de onde os presos fugiram fica em um prédio totalmente vulnerável, sem qualquer segurança na estrutura, o que facilitou a fuga.

O bloco I, ainda segundo o agente, está na parte inacabada do presídio, onde o número de detentos é maior que a capacidade do prédio

Equipe do IAPEN e da Polícia Militar no Juruá estão nas ruas a procura dos fugitivos. No início da manhã deste sábado (22), um fugitivo foi localizado na casa de parentes, no bairro do Remanso.

