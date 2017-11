Irmãos são resgatados após serem encontrados dormindo em chiqueiro no interior do Acre

Três irmãos, de 9, 11 e 13 anos, foram encontrados dormindo dentro de um chiqueiro, no bairro da Várzea, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre. Eles foram resgatados pela Polícia Militar na noite desta quarta-feira (8) após uma denúncia. O local onde as crianças foram encontradas fica cerca de 20 metros da casa da família. O Conselho Tutelar informou que ainda não vai se pronunciar sobre o caso, pois está apurando as informações.

A mãe dos irmãos, que prefere não se identificar, disse que os filhos estavam sumidos desde a manhã de quarta (8) e que é comum eles sairem de casa sem avisar. “Eles não obedecem. Quando chegam da escola, falo para entrarem e eles correm e não entram mais”, afirmou.

A mãe conta que não tem mais controle sobre os filhos e que é hipertensa. “Eu estou muito transtornada porque eles saem assim. Nunca fui bandida e agora a polícia invadiu minha casa, porque eles somem pelo mundo”, reclama.

A PM disse que a denúncia partiu de vizinhos que viram as crianças no chiqueiro e ficaram indignados. No local, há um esgoto a céu aberto que fica em um terreno na frente da casa. A mãe não foi levada para a delegacia, mas a PM orientou que ela comparecesse na manhã desta quinta (9) para ser ouvida. A Polícia Civil está investigando o caso.

Fonte: G1/Acre

