Iteracre e Prefeitura entregam títulos definitivos em Epitaciolândia

O processo de regularização fundiária de áreas urbanas e rurais do Acre alcançou, nos últimos seis anos, um papel de destaque entre as políticas públicas do estado do Acre, com o objetivo de reduzir a burocracia, os custos das ações e consequentemente agilizar as etapas de legalização para posses de propriedades, o Instituto de Terras do Acre (Iteracre) alcançará em 2017 a marca de 40 mil títulos entregues, com investimento médio de R$ 20 milhões.

Nesta quinta feira dia 20 de julho aconteceu mais uma etapa de entrega de títulos em Epitaciolândia, desta vez o evento foi realizado no auditório do Cartório Civil do Município, na ocasião estiveram representes a Anfitriã Dra. Valéria, o Prefeito de Epitaciolândia Tião Flores, Nil Figueiredo diretor-presidente do Iteracre, Deputados Léo de Brito e Leila Galvão, Zico Bronzeado representante do Senador Jorge Viana.

A Deputada Leila Galvão falou da importância do título para todos, Léo de Brito destacou o empenho do Governo do Estado em realizar o levantamento fundiário e a entrega de títulos definitivos aos proprietários de terras no Acre, Nil Figueiredo diretor-presidente do Iteracre destacou a parceria que a Prefeitura de Epitaciolândia tem com o Governo do Estado, “Quero destacar a parceria do Prefeito Tião Flores que não tem medido esforços para que mais essa etapa fosse realizada, sem a parceria da prefeitura seria quase impossível a realização do levantamento fundiário.” Frisou Nil Figueiredo.

O Prefeito Tião Flores aproveitou o momento para falar um pouco das ações da prefeitura e enfatizou a importância do Título Definitivo para o município de Epitaciolândia. “Estamos felizes por mais essa ação do Governo do Estado, sabemos que com o título definitivo há uma valorização nos imóveis, além disso, a prefeitura arrecada mais e nos dá condições de investir mais em infra-estrutura e obras em nossa cidade”. Tião Flores anunciou ainda uma parceria entre Prefeitura e Iteracre para fazer o levantamento Fundiário de todos os Bairros, tendo início no Bairro José Hassem.

