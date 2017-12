IV Feira Natalina movimenta economia solidária em Epitaciolândia

A Prefeitura de Epitaciolândia, através da SEMCIAS – Secretária Municipal de Assistência Social e seus parceiros como o Fórum, Governo do Estado do Acre, SEBRAE e UNISOL, realizaram nos dia 30 de novembro a 03 de Dezembro a IV Feira Natalina de Produtos Regionais e Economia Solidária, a feira aconteceu na Praça 28 de Abril próximo a rodoviária e alem da venda de produtos artesanais e comidas típicas contou ainda com apresentações culturais envolvendo Grupos de Hip Hop e o pessoal de Grafite.

Segundo a coordenadora da Feira Ana Paula Alencar (Sec. Mun. De Assistência Social) o evento superou as expectativas, pois proporcionou oportunidades para que as pessoas pudessem complementar sua renda através da venda de artesanatos e comidas típicas e plantas ornamentais.

O Prefeito Tião Flores que esteve visitando a feira na Sexta 01. falou da importância da realização da feira e garantiu que todos os anos durante sua gestão a feira será mantida e fortalecida, o prefeito agradeceu ainda as parcerias do Governo do Estado do Acre, SEBRAE e Unisol que garantiu o sucesso do evento.

A deputada estadual Leila Galvão parabenizou o prefeito Tião flores e toda equipe envolvida na realização da IV Feira Natalina de Produtos Regionais e Economia Solidária, a mês se colocou a disposição para apoiar sempre iniciativa que visam melhorar a renda das famílias de nossa região.

Os Vendedores por sua vez ficaram satisfeitos com o resultado das vendas, segundo o Sr. Didi Proprietário de Fest food as vendas podem ser equiparadas as da Agro Fest evento tradicional de Epitaciolândia.

Do outro lado foi uma boa oportunidade para fortalecer a cultura jovem com os grafites e batalhas de Hip Hop que prendeu a atenção da moçada nas noites de sexta e sábado.

