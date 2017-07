Jairo Carvalho chama Procon de irresponsável e vai denunciar operadoras de internet

O deputado afirmou que vai denunciar no Ministério Público Federal e Estadual as empresas e os serviços do Procon

WILIANDRO DERZE

Os sistemas de telefonia e internet têm sido alvo de muitas críticas da população de Rio Branco e mais ainda do interior do Estado do Acre. O deputado Jairo Carvalho (PSD) usou a tribuna da Assembleia Legislativa (Aleac) nessa quinta-feira (13) para criticar os serviços disponibilizados pelas empresas do setor e não poupou adjetivos desqualificando os serviços das operadoras do setor.

Os sistemas de telefonia e internet têm sido alvo de muitas críticas da população de Rio Branco e mais ainda do interior do Estado do Acre. O deputado Jairo Carvalho (PSD) usou a tribuna da Assembleia Legislativa (Aleac) nessa quinta-feira (13) para criticar os serviços disponibilizados pelas empresas do setor e não poupou adjetivos desqualificando os serviços das operadoras do setor.

O parlamentar, em seu discurso na tribuna, disse que há mais de um mês vem tentando marcar uma audiência pública no município de Plácido de Castro com a Anatel, Procon, Vivo e Claro, mas não consegue. Ao se pronunciar com a afirmação, o parlamentar não mediu palavras ao falar dos péssimos serviços oferecidos pelas empresas de telecomunicação.

Nossa população não pode ser mais enganada. Os serviços prestados por essas empresas são uma vergonha em todo o Estado, nosso povo vem sendo assaltado por essas operadoras. Eles vendem a maior portabilidade de internet e não tem o produto para oferecer a população com serviços de qualidade, e pasmem, ninguém fala nada. Estou há mais de um mês tentando marcar a audiência pública e tenho encontrado muitas dificuldades, principalmente pelo Procon de nosso Estado. Aqueles irresponsáveis daquele setor não deram a mínima. Isso é uma vergonha e não podemos nos calar”, disse o parlamentar.

Jairo deu exemplo de denúncias feitas pela população do município de Plácido de Castro, que vem adquirindo pacotes de internet de 10 megas e somente disponibilizado para uso cerca de 1 mega, no máximo 2. “Isso é uma vergonha, enquanto essas empresas faturam bilhões, lesando nosso povo ninguém diz nada”, ressalta.

Comentários