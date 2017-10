Jenilson pede construção de pátio do DETRAN para veículos apreendidos em Assis Brasil

O deputado estadual Jenilson Leite (PCdoB) se reuniu com o diretor-geral do DETRAN/AC, Pedro Longo, na tarde desta quarta-feira (25) para pedir que o chefe do órgão providencie a construção de um pátio para os veículos apreendidos em Assis Brasil, localizado na região do alto Acre.

Segundo o parlamentar, a demanda que ele trouxe ao gestor é da sociedade do município. Porque os veículos apreendidos na cidade são levados para Brasileia. “Venho em nome da população de Assis Brasil, solicitar ao diretor do DETRAN um pátio em Assis Brasil, pois os veículos apreendidos vão pra Brasiléia, tornando mais dificultoso a retirada do veículo”.

Além disso, os gastos são ainda maiores,” porque o proprietário tem que se deslocar até Brasileia e comprar combustível para o retorno”, argumentou o deputado.

“Recebo o deputado Jenilson com alegria, por sinal um parlamentar muito atuante sempre preocupado com as demandas da população e, hoje especificamente trouxe algumas sugestões para melhorar o atendimento do DETRAN em Assis Brasil”, ponderou Pedro Longo ao comentar a ida do deputado ao seu gabinete.

Longo assumiu o compromisso com o parlamentar, que no início do ano que vem enviará uma equipe para averiguar o local e eventualmente fazer os preparativos para a instalação de um pátio do DETRAN em Assis Brasil.