Jéssica empenha R$ 719 mil para centros de saúde de Thaumaturgo, Rodrigues Alves e Brasileia

A deputada federal Jéssica Sales (PMDB) empenhou R$ 719 mil para equipar os centros de saúde dos municípios de Marechal Thaumaturgo, Rodrigues Alves e Brasileia, junto ao Fundo Nacional de Saúde, no orçamento 2017. “É preciso priorizar investimentos na atenção básica de saúde, que trabalha com a prevenção e o primeiro atendimento ao cidadão quando procura consulta, exames e medicamentos”, destaca a parlamentar.

Segundo Jéssica Sales, o município de Marechal Thaumaturgo receberá o valor de R$ 286 mil. Rodrigues Alves contará com R$ 273 mil e Brasiléia poder contar com R$ 159 mil. “A garantia de recursos para investimentos em saúde é sempre bem aceita pelos prefeitos e pela população que precisa que a unidade básica de saúde esteja equipada no momento e preparada para atender suas demandas”, ressalta a peemedebista.

Ela destaca ainda que os municípios podem contar com os recursos de suas emendas impositivas. “Das minhas emendas impositivas ao orçamento 2017, foi empenhado mais R$ 719 mil para municípios que carecem de recursos para atender as necessidades da população. Sempre trabalhamos para atender as solicitações dos prefeitos sem distinção de cores partidárias. A população é primeiro lugar”.

Jéssica Sales informa que os recursos serão aplicados na compra de equipamentos odontológicos, informática, laboratoriais e também móveis, para os Centros de Saúde dos municípios, “buscando oferecer aos profissionais de saúde às pessoas que usam os serviços da atenção básica, um atendimento digno e um espaço adequado para receber pacientes e apresentar diagnósticos precisos”, finaliza a deputada.

