Joaquim Lira anuncia debandada do DEM no Alto Acre em protesto à política adotada por Bocalom

Empresário defende que todos os partidos de oposição marchem unidos nas eleições de 2018

Nany Damasceno

O empresário Joaqum Lira, ex-presidente da Associação Comercial e Empresarial de Brasileia, desfilou-se do Democratas. Ele anuncia uma revoada de filiados do partido no Alto Acre em protesto à postura adotada por Tião Bocalom, o presidente regional do partido no Acre. “Aqui no Alto Acre nós vamos marchar com uma única pré-candidatura, que é a do senador Gladson Cameli para o governo, entendemos que somente unidos podemos tirar o PT do poder”, disse o empresário.

Uma das principais lideranças da oposição no Alto Acre, Lira disse lamentar que a situação tenha chegado ao extremo. Ele é a favor de que o diálogo prevaleça para que todos os partidos de oposição caminhem juntos.

“O Bocalom tinha nossa admiração aqui no Alto Acre, mas a postura adotada nas últimas semanas nos levam a crer que ele está a serviço de outro grupo”, acrescentou o empresário.

Lira ainda não disse em qual partido vai se filiar, mas assegurou que vai ajudar no planejamento e nas estratégias de pré-campanha da oposição no Alto Acre. Ele citou a vitória na eleição da Associação dos Moradores e Produtores da Reserva Extrativista Chico Mendes de Brasileia e Epitaciolândia (Amoprebe) como um exemplo de que, unidos, os partidos de oposição são fortes.

“Derrubamos um grupo forte que estava no poder, mas porque marchamos todos unidos, isso é um exemplo que deve ser seguido nas eleições de 2018”, concluiu Lira.

