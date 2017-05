Joelso Pontes denuncia ‘calote’ de empresa Peixes da Amazônia durante Sessão em Brasiléia

Alexandre Lima

A empresa Peixes da Amazônia S/A, que teve o governo do Acre como maior apoiador para se instalar no Estado, prometendo ser o comprador da produção ao ponto de proibir que não fosse vendido para os países vizinho do Peru e Bolívia, vem sendo destaque negativo na mídia mais uma vez.

Após denuncias feitas pelo jornal oaltoacre.com no mês de dezembro passado, foi destaque na mídia da Capital recentemente pelo o sitio ac24horas.com, sendo denunciado o possível calote contra produtores em outras regiões do Acre.

Na regional do Alto Acre, em dezembro de 2016, os atrasos nos pagamentos já chegavam próximo a R$ 200 mil reais. Produtores estavam a meses sem receber e amargavam cobranças bancárias devido terem feito empréstimos com a garantia de retorno.

Na tribuna, o vereador Joelso Pontes (PP), denunciou que os produtores foram incentivados pelo governo do estado, a fazer dívidas para produzir o peixe e hoje, estão se sentindo enganados, uma vez que foi realizado festas com presença do ex-presidente Lula e do presidente da Bolívia, Evo Morales, além de governadores de outros estados do Brasil, para mostrar que seria um dos maiores investimentos com geração de emprego e renda.

“Esses produtores estão tendo que vender o seu gado para pagar os empréstimos que fizeram para construir tanques e açudes. Hoje estão se sentindo enganados e abandonados”, disse o vereador.

