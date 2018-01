Jorge, Sebastião e Márcio Bittar comparecem à festa de São Sebastião em Xapuri

São Sebastião em Xapuri, no interior do Acre, ontem, reuniu milhares de fieis nas ruas do município em programações diversas.

Luciano Tavares

A 116ª edição da festa em homenagem a São Sebastião em Xapuri, no interior do Acre, ontem, reuniu milhares de fieis nas ruas do município em programações diversas. A principal delas foi a procissão, momento em que os cristãos, adeptos a São Sebastião, padroeiro da cidade, saíram às ruas louvando, orando e cumprindo suas promessas ao Santo.

Do evento, como de costume, participaram alguns dos principais políticos do Acre. O governador Sebastião Viana, acompanhado da esposa Marlúcia e dos filhos Virgílio e Catarina, compareceu à festa santa como faz todos os anos.

“Procissão lotada em Xapuri. Momento de fé, renovação das forças e reafirmar o compromisso de trabalho por um Acre melhor”, disse Viana, que participa do ato religioso em seu último ano como governador do Acre.

Antes da procissão, o senador Jorge Viana (PT), que concorre à reeleição, e Márcio Bittar (PMDB), também candidato a senador, participaram de uma corrida que faz parte da programação da festa de São Sebastião.

Em sua fanpage Jorge Viana escreveu: “Estou passando o dia de São Sebastião em Xapuri, tradição acreana que reúne peregrinos e tem uma bonita procissão. A programação começou com uma corridinha de 9 km. Acho que fui bem, cheguei em sexto lugar. Fiz o percurso em 47 minutos. Tá bom, né? O bom mesmo é estar na terra de Chico Mendes, berço da Revolução Acreana”.

Márcio Bittar gravou um vídeo ao lado de duas pessoas que participaram da corrida com ele e destacou sua participação na programação religiosa.

