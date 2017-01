Jorge Viana, Angelim e Leila realizam primeira visita oficial na regional do Alto Acre

Alexandre Lima e Marcus José

Durante a manhã desta quarta-feira, dia 4, a prefeita Fernanda Hassem (PT), juntamente com seu vice, Carlinho do Pelado (PSB), vereadores da bancada de governo, secretários e convidados, receberam uma importante visita após três dias de mandato.

Uma comitiva composta pelo senador acreano, Jorge Viana, do deputado federal Raimundo Angelim e da deputada estadual Leila Galvão, ambos do PT, realizaram a primeira visita oficial à prefeita na cidade de Brasiléia.

Antes, a mesma comitiva passou pela prefeitura de Epitaciolândia, onde foi recebido pelo prefeito Tião Flores, vice, Vereadores e sua equipe. Jorge Viana, Angelim e Leila, demonstraram a satisfação em poder estar novamente, ajudando a regional disponibilizando seus gabinetes e seus mandatos.

“Estamos felizes em estar aqui com Fernanda e toda sua equipe, voltados par ao bem estar dos Municípios. Estamos sabendo dos problemas que irão enfrentar daqui pra frente e faremos o possível para levar Brasiléia e Epitaciolândia de volta aos trilhos como antes”, disse Jorge Viana.

No encontro, foi discutido um pouco sobre a real situação em que se encontra o País como um todo, mas, mostraram disposição para ajudar no que for possível através de seus mandatos, alocando emendas para investimentos nas mais diversas áreas.

“É importante para nós que estamos começando agora, receber essas visitas, de possíveis parceiros que irão nos ajudar a superar esses tempos difíceis que o País vem passando”, disse o gestor de Epitaciolândia, Tião Flores.

Já para Fernanda, comentou que “…estamos cientes de que não será uma tarefa simples, pois, ainda estamos fazendo um levantamento do que temos e do que poderemos fazer por Brasiléia que foi maltratada nos últimos anos. Essa visita do senador Jorge, deputado federal Raimundo Angelim e deputada estadual Leila Galvão, nos estimula muito em poder trabalhar”, disse a gestora.

