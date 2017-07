Jorge Viana apresenta emendas na LDO para garantir manutenção das BRs 317 e 364

O senador Jorge Viana (PT-AC) apresentou várias emendas ao projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) voltadas especialmente para garantir recursos para governo e prefeituras do Acre. Nelas o senador solicita prioridade no próximo Orçamento Geral da União 2018 para investimentos que considera importante para o estado, como por exemplo, a manutenção das BRs 364 e 317, emenda apresentada pelo parlamentar na Comissão de Infraestrutura.

Como presidente da Comissão de Mudanças Climáticas e membro da Comissão de Meio Ambiente, o parlamentar também defendeu emendas para apoiar a redução do desmatamento e a proteção das florestas. Para Jorge Viana, é fundamental que o país invista na política ambiental para reverter o crescente desmatamento registrado no país.

Na Comissão de Relações Exteriores, onde é vice-presidente, Jorge Viana apresentou emendas para investimentos na área de segurança nacional. E como autor da Lei de Ciência e Tecnologia e relator dessa área no Orçamento Geral da União, defendeu emendas para fortalecer a ciência, tecnologia e inovação do país, as universidades e os institutos federais de ensino.

