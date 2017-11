“Jorge Viana consolidou o maior fracasso econômico”, critica empresário Jarbas Soster no Facebook

Empresário afirmou na postagem que Viana vem espalhando “pelo mundo” que existe “uma Suiça na Amazônia”

Em postagem na rede social Facebook, o empresário Jarbas Soster, acreano que atua no ramo madeireiro, fez duras críticas à conduta do senador Jorge Viana. No texto, divulgado neste sábado (18), Soster afirmou que “o Acre se tornou uma hipoteca ambiental”, e que “nossos governantes não têm coragem de trabalhar e fazer desta terra uma referência”.

Jarbas, que é filho do ex-deputado federal e empresário do ramo madeireiro, Waldomiro Soster, também escreveu a seguinte declaração: “Jorge Viana consolidou o maior fracasso econômico que um ente federado já registrou”, afirmando que as ações do senador contribuíram diretamente para o “caos implantado na economia acreana”.

Leia a postagem na íntegra (sem correções ortográficas):

O Acre se tornou uma hipoteca ambiental. Nossos governantes não tem coragem de trabalhar e fazer desta terra uma referência. É Lastimável ver nossas autoridades com pires na mão, atrás de nações ricas pra obter um mísero recurso que não resolve em nada a situação de penúria. Por trás das doações sempre tem um pacote de maldade. Apertar a fiscalização, coagir, pressionar, maltratar, ameaçar, multar, colonos, seringueiros, fazendeiros, agricultores, autônomos e empresários. É a dita petição da miséria.

Parabéns ao Senador Jorge Viana!

Vc tem conseguido atrasar o Acre!

Sua aposentadoria gorda de senador o espera.

O seringueiro conseguiu sair do trabalho análogo e escravo. Ele tem seguridade social, plano de saúde e um salário igual ao seu. Os jovens acreanos que eram crianças em sua primeira eleição de governador, hoje estão formados, bem empregados e não estão morrendo nas mãos do tribunal do crime.

Jorge Viana consolidou o maior fracasso econômico que um ente federado ja registrou. Faliu inclusive os empresários da sua cozinha, que acreditavam piamente estarem protegidos do caos implantado na economia acreana. Alguns não suportaram a rasteira ou ficaram doentes ou morreram. Enquanto isso, o senador acreano, cacheiro viajante, espalha pelo mundo que aqui temos uma Suíça na Amazônia. A sua vida glamurosa de senador da república está por um fio…

