Jorge Viana denuncia preço das passagens aéreas para o Acre

O senador Jorge Viana usou a tribuna do Senado nesta segunda-feira (26) para criticar o alto preço das passagens aéreas cobrado pelas empresas aéreas para atender ao estado, especialmente a Gol Linhas Aéreas que é a única a atender o trecho entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul. O parlamentar disse que irá utilizar de todos os recursos que lhe cabem, como requerimentos e acesso ao Ministério Público, para denunciar a situação.

“Não é possível que para um voo de 50 minutos seja cobrado dois mil reais. Rio Branco – Brasília chega a quatro mil e quinhentos reais. Isso é um assalto. Enquanto isso, no percurso Brasília – São Paulo, onde o tempo de voo é maior, uma passagem sai a 120 reais”, ponderou.

Para o parlamentar, os moradores do Acre e dos estados da Amazônia não podem pagar por viver em estados mais distantes do centro Rio-São Paulo. “Os governos e as prefeituras facilitam com incentivos, inclusive tributários, e a resposta que a Gol Linhas Aéreas está dando é cobrar a passagem mais cara do Brasil no trecho Rio Branco-Cruzeiro do Sul”, denunciou.

Jorge Viana, que dedica seu mandato para redução do custo da aviação no Acre e na Amazônia, e ampliação da oferta de voos, classificou a situação como absurda e desrespeitosa, e afirmou que irá acionar a Agência Nacional de Aviação (Anac) para que algo seja feito nesse sentido.

“Chega de fazer uma política que não atende ao usuário do transporte aéreo, que não atende às pessoas que precisam do transporte aéreo para se locomover, como quem vive na Amazônia”, declarou. “Fiz do meu mandato também o mandato de defesa do consumidor. Por isso trago aqui essas denúncias”.

