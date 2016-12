Jorge Viana fala sobre eleições no senado e diz não ser candidato a cargo na Mesa Diretora

Senador espera uma composição entre os principais partidos, na qual o PT possa manter os espaços nas diversas comissões

REGIS PAIVA

O Senador petista Jorge Viana revelou estar atento às movimentações na sucessão da presidência do Senado Federal, onde ocupa a vice-presidência da casa há quatro anos. Tecendo críticas ao Governo Federal, Jorge Viana disse não serem somente os cargos na Mesa Diretora, mas também os cargos chaves nas diversa comissões do Senado, onde tramitam previamente as leis.

Especificamente sobre a eleição da Mesa Diretora do Senado, Viana destacou primeiramente o conturbado momento vivido no cenário nacional. Para ele, o Governo Federal prometeu muito e entregou pouco nestes sete meses de gestão, com a situação do país tendo piorado muito.

“Por conta dessa situação é difícil falar em sucessão para presidência do Senado. A crise institucional contamina a todos os setores do país. Mesmo assim, eu acredito que deve haver uma composição na proporcionalidade”, ressaltou.

Viana disse ter ficado quatro anos na vice-presidência, cujo mandato termina em fevereiro e com as recomposições de forças é pouco provável o partido dele, PT, ter condições de pleitear o cargo novamente.

“Normalmente, a primeira pedida é a presidência, feita pela maior bancada. Depois vem a vice-presidência, indicada pela segunda maior bancada, e em terceiro fica a secretaria geral. O PT tem hoje a terceira bancada e, em tese, vamos pleitear a secretaria geral”, informou.

O senador acreano revelou estar o partido dele ainda negociando, pois existe ainda os arranjos nos cargos das diversas comissões, onde o PT tem grande interesse em manter representações, evitando o que aconteceu na câmara Federal, que terminou alijando o partido deste organismos tão importantes para o processo legislativo.

