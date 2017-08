Jorge Viana garante liberação de R$ 4 milhões de emendas para saúde de Brasiléia e mais 12 municípios do Acre

Somente em 2017, foram liberados mais de 10 milhões de recursos orçamentários de emendas do parlamentar para o Acre

O senador Jorge Viana garantiu a liberação de R$ 4,1 milhões para atender 13 municípios do Acre na área de saúde. Os recursos devem cair na conta das prefeituras até a próxima semana. A maior parcela liberada, R$ 1 milhão, vai para a capital Rio Branco, onde vive mais da metade da população acreana.

Receberão uma parcela de R$ 400 mil para investimentos no Programa de Atenção Básica de Saúde, os municípios de Brasiléia e Xapuri. Cruzeiro do Sul será contemplada com R$ 300 mil. O restante, em parcelas de até R$ 250 mil, serão repassados para Plácido de Castro, Jordão, Mâncio Lima, Epitaciolândia, Rodrigues Alves, Porto Acre, Capixaba, Acrelândia e Bujari.

“Num momento de crise como o que estamos vivendo, garantir essa liberação de recursos, que faz parte do orçamento impositivo, é fundamental para ajudar nossos municípios numa área essencial como a saúde. Faço questão de todos os anos destinar recursos para os 22 municípios do estado, sem distinção de partido”, declarou Viana.

Dos R$ 15 milhões do valor das emendas apresentadas pelo parlamentar ao Orçamento Geral da União em 2017, já foram empenhados R$ 8,9 milhões. Os empenhos já garantem às prefeituras o processo de licitação para execução de obras e aquisição de equipamentos. Também foram liberados R$ 4,1 milhões nas contas das prefeituras. “Sempre que posso estou visitando os ministérios e acompanhando essa liberação de recursos que sei que fazem a diferença na gestão dos municípios”, disse o parlamentar.