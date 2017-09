Jornal Britânico diz quem será o sucessor de Temer em 2018

Uma reportagem do jornal britânico Financial Times sobre as perspectivas de crescimento e investimento no Brasil aponta Jair Bolsonaro como “mais provável” sucessor de Michel Temer.

Ainda de acordo com a reportagem, publicada no último dia 18, as “perspectivas de reformas liberais e pró-crescimento são sombrias”.

O otimismo com o Brasil tem crescido, como mostra a queda do dólar e os recordes do Ibovespa, diz o texto da seção Smart Money assinado por Jonathan Wheatley.

Na pesquisa eleitoral da CNT/MDA, divulgada na terça-feira passada (19), Bolsonaro (PSC) e o prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), aparecem com crescimento significativo desde o último levantamento. Mas eles ficam atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que aparece como primeiro colocado na pesquisa de intenção.

