Jornalista Ilson Nascimento é internado na UTI do Hospital das Clinicas de Rio Branco

O jornalista Ilson Nascimento (67), um dos profissionais mais respeitados do rádio acreano, foi internado na UTI do Hospital das Clínicas após sofrer uma parada cardiorrespiratória.

Há alguns dias, Ilson fazia tratamento de hemodiálise na mesma unidade. O estado clínico do radialista é estável e não é considerado grave. Ele está sob observação.

Ilson Nascimento está no jornalismo desde 1972, dos quais 28 anos dedicados à Rádio Difusora Acreana. Sempre foi considerado um servidor público exemplar de extrema entrega ao jornalismo da RDA. Não à toa foi premiado em 2004 com uma medalha pelos serviços prestados ao Estado do Acre.