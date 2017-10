Jornalistas da tríplice fronteira realizam 1° Encontro Internacional da Amazônia

Por Wanglézio Braga – Fotos Alexandre LIma

Cobija, a capital do Departamento de Pando (Bolívia), sediou no último final de semana o Primeiro Encontro Internacional de Jornalistas da Amazônia. O evento que foi organizado pela Federação dos Trabalhadores de Imprensa de Pando (FTPP), reuniu aproximadamente 40 jornalistas que atuam nos veículos de comunicação da tríplice fronteira; Brasil, Bolívia e Peru.

Na ocasião, os profissionais puderam debater como são feitas as coberturas jornalistas no estrangeiro, trocaram experiências na área da reportagem investigativa sobre tráfico de pessoas, narcotráfico e meio ambiente, abordaram censura e liberdade de expressão no exercício da profissão, além de conhecerem as legislações que amparam os trabalhos da imprensa nos respectivos países.

Entre uma fala e outra, os jornalistas bolivianos e peruanos manifestaram interesse em manter um amistoso intercâmbio com os brasileiros, pois acreditam que juntos vão fortalecer a categoria e ampliarem o campo da comunicação trazendo coberturas jornalísticas mais focadas para a realidade da Amazônia, seus povos e costumes. Foi sugerida a criação de uma agência internacional que pudesse ser usada como fonte de pauta e disseminação de informação na Amazônia.

“Este encontro não só possibilita conhecer nossos colegas que trabalham no Peru e Brasil, mais debater temas que são de interesse da população. Foram dois dias de muito conhecimento e análises. Nós ficamos honrados com a presença de todos e estamos certos que com muito dialogo e união faremos a melhor comunicação nesta região da fronteira da América do Sul”, enfatizou a Secretária Executiva da FTPP, Roxana Espinoza.

O Jornal O Alto Acre por meio do seu diretor executivo e editor-chefe, Alexandre Lima esteve presente e acompanhou as atividades. Na ocasião, ele recebeu juntamente com o presidente do Sindicato dos Jornalistas do Acre, Victor Augusto, uma honraria expedida pelo Conselho Municipal de Cobija. Alexandre comentou a importância do encontro e salientou a necessidade de discutir pautas que fortalecem a comunicação na região amazônica.

“Esses encontros se fazem necessários sempre. Devemos acabar com essa barreira entre os jornalistas devidamente registrados perante os sindicatos e associações. Temos os mesmos projetos que é levar a informação com seriedade e aqui, na tríplice fronteira, devemos nos unir sempre. Quero parabenizar os organizadores na pessoa de Roxana, secretária executiva da Federação dos Trabalhadores de Imprensa de Pando (FTPP) e demais participantes da imprensa da Bolívia e Peru que estiveram presentes”, destacou o jornalista.

O encontro foi finalizado com um jantar de gala. Na ocasião, ficou acertado que o próximo evento ocorrerá ano que vem no Peru, berço da civilização Inca.

