Jovem de 17 anos é assassinado a tiros de escopeta na madrugada desta sexta-feira (1)

O rapaz havia saído de uma unidade socioeducativa há cerca de dois meses e que ele tinha envolvimento com drogas

Da redação

O jovem Cairo Araújo de Souza, de 17 anos, foi morto a tiros de escopeta na madrugada desta sexta-feira, dia 1º, no bairro Corcovado, em Tarauacá. O rapaz estava sentado em uma bicicleta conversando, quando foi abordado e assassinado.

Segundo testemunhas, dois homens encapuzados chegaram em uma motocicleta e dispararam contra o menor que não resistiu e morreu no local do crime. Um dos tiros atingiu a região da barriga, e o outro a nuca do rapaz que caiu sem vida.

A polícia informou ao Portal Tarauacá, que o rapaz havia saído de uma unidade socioeducativa há cerca de dois meses e que ele tinha envolvimento com drogas.

Comentários