Jovem de 18 anos é morto com tiro nas costas na capital do Acre

Arilton da Silva Sousa, 18, foi morto na noite desta sexta feira (17). O crime aconteceu na rua Pedro Altino, bairro Vitória. Segundo informações da polícia, o jovem estava em casa e teria saído para “comprar algo”.

Quando ele ia saindo do local onde mora, homens em uma caminhonete de cor prata chegaram e já foram atirando. Foram pelo menos cinco tiros. A vítima correu, mas foi atingida pelas costas e caiu no meio da rua. Uma equipe do Samu ainda foi até o local, mas Arílton já estava morto.

Policias militares do 5º Batalhão também estiveram no local do crime preservando o local onde aconteceu o assassinato até a chegada da equipe do IML. Segundo o perito do IML, o tiro nas costas teria sido fatal.

