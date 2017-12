Jovem de 23 anos morre eletrocutado em Manoel Urbano

A Polícia de Manoel Urbano foi comunicada do ocorrido e adotou os procedimentos de praxe

Um acontecimento trágico foi registrado na manhã desta sexta-feira, 1° de dezembro, na altura do seringal Itaúba, zona rural de Manoel Urbano. O jovem Alexandre de Lima Fernandes, 23 anos de idade, morreu eletrocutado ao tentar ligar um mergulhão que puxa água de um igarapé.

De acordo com o radialista Gilmar Mendes Lima, da cidade Murbanense, a descarga elétrica foi tão forte que o rapaz morreu instantaneamente.

A Polícia de Manoel Urbano foi comunicada do ocorrido e adotou os procedimentos de praxe com relação à tragédia. No seringal onde o jovem morava bem como em localidades vizinhas, o clima é total consternação.

