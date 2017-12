Jovem de 25 anos tem perna direita arrancada após colidir moto com pick-up que saia de garagem

Da ContilNet

Um jovem de 25 anos teve uma de suas pernas arrancadas ao colidir com uma Toyto Bandeirantes que saia de sua garagem no início da noite deste domingo (3). O acidente aconteceu na rua Maranhão, no município de Sena Madureira por volta das 18:30.

Ednilson Silva, 25 anos, trafegava sentido a AABB, e o condutor da bandeirante fez conversão sentido Jardim Primavera, quando foi atingido pelo motociclista, que acertou a traseira da Toyota do lado do passageiro.

O jovem, conhecido como “Miloca”, foi levado ao hospital João Câncio Fernandes, mas em seguida transferido em um Samu para o pronto socorro do Hospital de Urgência e Emergência, em Rio Branco (Huerb), devida a gravidade do acidente.

A perna direita do jovem foi arrancada, após o forte impacto com a Toyota. Dezenas de curioso estiveram na porta do hospital de Sena em busca de informações.

“Sei que nenhuma palavra trará a sua alegria de volta nesse momento , mas não desanima. Deus tem um propósito na tua vida. Você nasceu de novo. Vai dar tudo certo. Deus tá com você”, disse Elaine Oliveira‎, uma das seguidoras de Ednilson no Facebook.

Comentários